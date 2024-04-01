Общество 01.04.2024 в 16:06

В апреле внесены изменения при сдаче экзаменов на водительские права

По ряду ошибок снижено количество выставляемых штрафных баллов
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Текст: Ольга Лазарева
В апреле внесены изменения при сдаче экзаменов на водительские права
МВД России внесены изменения в ведомственный приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

С 1 апреля текущего года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

Пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения.

По ряду ошибок (нарушений) снижено количество выставляемых штрафных баллов. Так, в случае начала движения кандидатом в водители непристегнутым ремнем безопасности, ему будет выставлено 4 балла и экзамен будет продолжен (в настоящее время экзамен сразу заканчивается).

Увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом. 

В экзаменационном листе конкретизированы ошибки при оценке навыков уверенного пользования органами управления транспортного средства. Указанное позволит снизить субъективизм при выставлении штрафных баллов.

Увеличивается количество штрафных баллов, при наличии которых экзамен будет считаться сданным. 

- Установлена возможность нахождения на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления экзаменационным транспортным средством, мастера производственного обучения автошколы. При этом в целях исключения несанкционированного вмешательства с его стороны в процесс проведения экзамена экзаменационное транспортное средство должно быть оборудовано световой и (или) звуковой сигнализацией нажатия на дополнительные органы управления автомобилем. Реализация данного новшества позволит экзаменатору сконцентрировать внимание на контроле за действиями экзаменуемого, что повысит объективность принимаемых решений при оценке навыков управления транспортным средством, - сообщили в УГИБДД по РБ. 

Фото: Номер один


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