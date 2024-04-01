Улан-удэнская школа №49 вошла в топ-100 лучших школ России

Школа №49 была основана в 1980 году, за это время образовательное учреждение выпустило свыше 10 тысяч школьников. Сегодня в школе обучается свыше 2 тысяч детей. Именно они ежегодно достигают высоких баллов по ГИА, становятся победителями и призерами в олимпиадах и конкурсах. За такую плодотворную работу директор школы Людмила Попова награждена почётным знаком «Успешный руководитель РФ - 2024», сообщают в комитете по образованию г. Улан-Удэ.- Это достижение является для нас очень значимым, ведь чтобы его получить коллектив школы трудится ежедневно. Вместе мы стараемся развивать наше учреждение образования, совершенствовать образовательный процесс, а также поддерживать таланты наших ребят, - отметила Людмила Попова, директор школы №49.Фото: комитет по образованию г. Улан-Удэ