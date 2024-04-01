Общество 01.04.2024 в 16:31

К началу лета Бурятия отремонтирует водовод в поселке Старобешево

Подрядчик уже выполнил 15% от общего объема
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Текст: Служба информации "Номер один"
К началу лета Бурятия отремонтирует водовод в поселке Старобешево

Бурятия продолжает помогать подшефному району – Старобешевскому району на территории ДНР.

- На этот год запланировано обновление большого количества инфраструктуры, в том числе водовода в поселке Старобешево. Работы на объекте включают в себя капитальный ремонт насосной станции, резервуаров и магистральных труб. Подрядчик уже выполнил 15% от общего объема, - сообщили в управлении капстроительства Бурятии.

На сегодняшний день трубы, пролегающие от насосной станции и в самом поселке сильно устарели. В прошлом году власти Бурятии совместно с администрацией Старобешевского района приняли решение заменить их на новые.

И уже в марте этого года работы развернулись на нескольких участках: от насосной станции до переулка Донецкого, от переулка Донецкого до улицы Котовского, а также в центре поселка по улицам Чехова и Чкалова. 

Кроме этого, строители приступили к ремонту насосной станции. В здании будет заменена кровля, часть окон и обновлено оборудование. Работы будут завершены к июню 2024 года.

Кроме того, в пос. Старобешево отсутствует документация, где указано расположение сетей водоснабжения в поселке, Специалисты сейчас заново проводят инвентаризацию и выявляют сети водоснабжения для создания схемы.


Фото: Управление капстроительства РБ

 

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