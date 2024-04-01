Общество 01.04.2024 в 16:49

Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер

Открытые люки и сухостой могут быть опасны для местных жителей
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер
Жители Улан-Удэ обнародовали в соцсетях фотографии замусоренного сквера возле своего дома. 

«Проспект Строителей 20 и 40. Сквер в ужасном состоянии: мусор, открытые люки, сухостой. Того и глядишь до пожара недалеко. Кто отвечает на данный участок? Почему нельзя благоустроить: елочки посадить, березки? Зелени очень не хватает в нашем районе и в городе. Кроме того, возле 20-го дома утром и вечером пробки, страшно выходить с подъезда. Все едут в д/с Калинку и 49 школу. Почему нет лежачих полицейских возле дома? А дорогу к данным учреждениям почему нельзя сделать в обход дома? Просто кошмар», пишет автор поста  в паблике Аноним 03, перечисляя наболевшие вопросы. 

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Впрочем, большинство горожан в комментариях порекомендовали жителям соседних домов самостоятельно убраться на проблемной территории: 

- В этом весь Улан -удэ, плитку тротуарную в очередной раз переложить и забыть на веки, а то что надо следить и убирать, поддерживать порядок. А зачем? 

- Субботник… Не слышали? Устройте субботник всем двором. 

- Это, наверное, инопланетяне мусорят! Ночами прилетают.

- Ну так будет субботник и уберут. Нет терпения, организуйте сами и уберите придомовую территорию с жильцами. Позвоните в паритет сообщите, что люк открыт.

- А жильцы в этих домах существуют? Или как всегда моя хата с краю, а кому надо, придут и наведут для них порядок? – пишут пользователи. 

Фото: Аноним 03 

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