Улан-удэнцы пожаловались на неухоженный и грязный сквер

Жители Улан-Удэ обнародовали в соцсетях фотографии замусоренного сквера возле своего дома.«Проспект Строителей 20 и 40. Сквер в ужасном состоянии: мусор, открытые люки, сухостой. Того и глядишь до пожара недалеко. Кто отвечает на данный участок? Почему нельзя благоустроить: елочки посадить, березки? Зелени очень не хватает в нашем районе и в городе. Кроме того, возле 20-го дома утром и вечером пробки, страшно выходить с подъезда. Все едут в д/с Калинку и 49 школу. Почему нет лежачих полицейских возле дома? А дорогу к данным учреждениям почему нельзя сделать в обход дома? Просто кошмар», пишет автор поста в паблике Аноним 03, перечисляя наболевшие вопросы.Впрочем, большинство горожан в комментариях порекомендовали жителям соседних домов самостоятельно убраться на проблемной территории:- В этом весь Улан -удэ, плитку тротуарную в очередной раз переложить и забыть на веки, а то что надо следить и убирать, поддерживать порядок. А зачем?- Субботник… Не слышали? Устройте субботник всем двором.- Это, наверное, инопланетяне мусорят! Ночами прилетают.- Ну так будет субботник и уберут. Нет терпения, организуйте сами и уберите придомовую территорию с жильцами. Позвоните в паритет сообщите, что люк открыт.- А жильцы в этих домах существуют? Или как всегда моя хата с краю, а кому надо, придут и наведут для них порядок? – пишут пользователи.Фото: Аноним 03