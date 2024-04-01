Общество 01.04.2024 в 17:57

В Бурятии начинается прием заявок на гранты по агротуризму

Можно выиграть грант суммой до 10 миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии начинается прием заявок на гранты по агротуризму

В Бурятии с 4 апреля начнётся прием заявок на конкурс грантов «Агротуризм» на 2025 год. Прием продлится до 15 мая 2024 года.

Грант в размере до 10 млн рублей предоставляется однократно на реализацию проекта по развитию сельского туризма.

Средства гранта можно направить на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию гостиниц, мини-отелей, турбаз, объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, объекты проката.

Также предприниматели могут подать грант на подключение объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, на обустройство автономных источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

Грант можно подать на приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря и на проведение работ по благоустройству территорий.

Более подробную информацию можно узнать на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.


Фото: Номер один

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