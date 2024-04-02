Месячник по профилактике травматизма граждан стартовал на ВСЖД

С 1 по 30 апреля на Восточно-Сибирской железной дороге проводится месячник «Уступи дорогу поездам!», направленный на предупреждение травматизма среди взрослых и детей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В рамках профилактической кампании сотрудники магистрали совместно с представителями транспортной полиции, прокуратуры и общественных организаций проведут информационно-разъяснительную работу в учебных заведениях. Особое внимание будет уделено учреждениям, которые находятся в непосредственной близости от железной дороги, а также в потенциально опасных местах, где произошли несчастные случаи.В ходе месячника будут организованы совместные рейды по соблюдению правил нахождения граждан на путях. Для детей проведут открытые уроки и экскурсии на предприятиях железнодорожного транспорта, тематические игры, квесты и викторины на знание правил транспортной безопасности и другие акции.Отметим, что профилактике травматизма несовершеннолетних на ВСЖД уделяется повышенное внимание. Благодаря этой работе в 2023 году количество случаев травмирования детей снизилось на 62,5% относительно 2022 года.Фото: ВСЖД