В Улан-Удэ суд конфисковал «Лексус» у нетрезвого водителя

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Мужчине назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два с половиной года.В декабре 2022 года ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина вновь управлял автомобилем после употребления спиртного.Суд первой инстанции отказал в конфискации автомобиля, ссылаясь на то что он принадлежит супруге виновного и является единственным средством для передвижения членов семьи, являющихся инвалидами.Государственный обвинитель не согласился с приговором в этой части и обжаловал его.Суд кассационной инстанции, рассмотрев доводы государственного обвинителя, вернул уголовное дело в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ, который при новом рассмотрении автомобиль марки «Lexus GX470» конфисковал в доход государства.Постановление не вступило в законную силу.