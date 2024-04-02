Общество 02.04.2024 в 09:11

Власти Бурятии усилят контроль за аттракционами

Соответствующий законопроект готовится к принятию в Народном Хурале
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии усилят контроль за аттракционами
На апрельскую сессию Хурала Бурятии планируется вынести законопроект о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

По словам председателя комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Иннокентия Вахрамеева, «законопроект разработан в целях создания правовой базы по регулированию отношений, связанных с техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов, а также реализации государственной политики в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

«Раньше контроль и надзор за аттракционами регламентировался в рамках закона, где аттракционы указывались наряду с самоходными машинами. Предлагается выделить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией за аттракционами отдельным законопроектом. Это позволит осуществлять государственный контроль отдельно по аттракционам. Принятие этого законопроекта улучшит правовое регулирование вопросов контроля за техсостоянием и эксплуатацией аттракционов», - пояснил Иннокентий Вахрамеев.

Сегодня единого федерального законодательства о деятельности аттракционов нет. Контролируют установку и эксплуатацию аттракционов региональные гостехнадзоры.

По словам начальника правового отдела Гостехнадзора по РБ Юрия Цыденжапова, если такой закон будет принят на региональном уровне, то можно будет полноценно осуществлять контроль и надзор деятельности аттракционов.

Как сообщили в пресс-службе Хурала, сегодня в Бурятии более 100 предпринимателей работают в сфере аттракционов. Прежде чем предоставлять эти услуги, им необходимо собрать обширный перечень документов, пройти обязательную сертификацию, получить экспертное заключение о годности к эксплуатации и соответствии техническим параметрам. После этого необходимо пройти регистрацию, без которой никто не разрешит эксплуатировать аттракцион. Тут-то и возникает законодательный казус. Аттракцион допущен к эксплуатации, но при этом контролировать его работу не может никто. Потому что нет федерального закона, который бы регламентировал вопросы эксплуатации, технического состояния аттракционов и их госрегистрации. В случае принятия республиканского закона такая возможность появится.

Фото: «Номер один»
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хурал атракционы

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