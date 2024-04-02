В селе Бурятии вывоз твердых коммунальных отходов происходил с нарушением графика.

Гусиноозерская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в деятельности регионального оператора.

Установлено, что в нарушение требований законодательства вывоз твердых коммунальных отходов на территории у. Усть-Урма осуществлялся с нарушением утвержденного графика.

В связи с этим межрайонный прокурор внес представление директору общества, по результатам рассмотрения которого 68 потребителям произвели перерасчет платы за коммунальную услугу на общую сумму 23 тыс. рублей.

Фото: "Номер один"