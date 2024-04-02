Общество 02.04.2024 в 09:13
В селе Бурятии вывоз твердых коммунальных отходов происходил с нарушением графика.
Сельчанам произвели перерасчет
Текст: Ольга Лазарева
Гусиноозерская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в деятельности регионального оператора.
Установлено, что в нарушение требований законодательства вывоз твердых коммунальных отходов на территории у. Усть-Урма осуществлялся с нарушением утвержденного графика.
В связи с этим межрайонный прокурор внес представление директору общества, по результатам рассмотрения которого 68 потребителям произвели перерасчет платы за коммунальную услугу на общую сумму 23 тыс. рублей.
Фото: "Номер один"
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