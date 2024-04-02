Общество 02.04.2024 в 09:29

На СВО погиб мобилизованный из Бурятии

Прощание с бойцом состоится завтра в селе Курумкан
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Текст: Ольга Лазарева
На СВО погиб мобилизованный из Бурятии
В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк - Ринчино Эрдыни Олегович. 

Эрдыни Ринчино родился 3 ноября 1980 года. Выпускник МБОУ «Курумканская СОШ №1» 1997 года.

По воспоминаниям его одноклассников, «Эрдыни был тихим и скромным. Про таких говорят: «Мухи не обидит». Ни с кем не ругался, не ссорился. В спорте, как и все мы тогда, увлекался баскетболом».

После окончания школы в 1997 году поступил в Селенгинское медицинское училище, получил специальность медбрата. После окончания училища проходил службу в рядах Российской Армии в медсанчасти в Красноярске. После армии в 2002 году работал в Курумканской ЦРБ.

С 2007 г по 2015 годы работал в строительной фирме ООО «Домстрой» прорабом.

С 2015 года по 2020 год работал в Курумканском филиале БУ ветеринарии «БРСББЖ» ветеринарным санитаром. Одновременно учился в БГСХА на ветеринарного врача на заочном отделении.

В 2022 г его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации в зону СВО.

Погиб 22 марта 2024 года.

Администрация МО СП «Курумкан» выражает искренние соболезнования родным и близким Ринчино Эрдэни Олеговича.

Вынос состоится 3 апреля в 09 ч. 40 мин. по адресу: с. Курумкан, ул. Первомайская д. 37, кв. 1, сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии». 

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