Врач-онколог из Бурятии стала победителем федерального конкурса

Врач-онкоуролог Бурятского онкологического диспансера Саяна Михайлова стала победителем проекта «Врач будущего 2024», сообщили в минздраве Бурятии.

Врач будущего-2024 – это не просто конкурс, а программа поддержки развития молодых специалистов. В ней участвуют практикующие врачи преимущественно молодого возраста (до 40 лет), имеющих собственный клинический опыт.

Для конкурса необходимо описать клинический случай из практики и используемые методы лечения.

- При определении победителя роль сыграли не только клинические решения, но и умение представлять данные, участие эксперта в дискуссии и оперирование научными данными. РООУ искренне поздравляет победителей! Мы благодарим всех участников проекта! Не можем не признать, что ваш опыт заинтересовал даже тех экспертов, кого, казалось бы, уже ничем не удивить, - сообщило Российское общество онкоурологов.

Все победители и призеры конкурса получили призы и сертификаты для участия в мероприятиях от Российского общества онкоурологов.

- Мы поздравляем с победой Саяну Георгиеву и желаем дальнейших профессиональных успехов! –сказали в минздраве республики.





Фото: Минздрав РБ