Общество 02.04.2024 в 10:40

Улан-удэнцы спорят о том, нужно ли уступать место в общественном транспорте

Особенно, когда речь заходит о хамстве со стороны пожилого человека
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы спорят о том, нужно ли уступать место в общественном транспорте
В соцсетях бурно обсуждают тему "правильного" поведения в общественном транспорте. Автор поста в паблике Аноним 03 уверенно заявляет, что уступать место он никому не обязан. 

«Хочу сказать про общественный транспорт в нашем городе. А если точнее про "ты собираешься уступить мне место?" Тут надо сказать, что раз на раз не приходится: бывает что молодой человек устал больше, чем какая-то бабка за целый день. Не говоря уже о том проезд стоит одинаково для всех. Так что не надо, люди, смотреть косо на тех, кто ИНОГДА не уступает или открыто оскорблять. Вам никто ничего не должен, а как вариант купите себе машину и всё», - пишет автор поста. 

В комментариях разгорелись споры: 

- Только в Улан-Удэ есть такая обязанность - уступать место. Вся молодость прошла в муках и терзаниях по этому поводу. Мечтала о моменте, когда, наконец, избавят от этой повинности. 

- Лично мне эта черта нравится в наших жителях. Пусть хамоваты и грубоваты, а место бабульке уступят. В той же культурной столице, например, хотят казаться такими вежливыми, но не встанут. 

- Видимо, всё зависит от воспитания и привитых ценностей. Если здоровье позволяет, то почему бы и не уступить? Дай бог, чтобы до нашей старости осталась такая привычка - уступать место тем кто старше, больным и маленьким детям

- Автор, солидарен с тобой. Инвалид, беременная нужно уступить и все. Остальные - ну уж кто сел первым. Мы за услугу платим, и платить за автобус 55 рублей и почти час стоя ехать после 12-ти часов работы, ну уж извините. Был джентльмен и весь вышел...

- Если надо сесть, то можно и попросить нормально, а не агрессировать и наглеть. Была свидетелем, как энергичная и вполне себе молодая бабушка как только зашла в трамвай, подошла к парню, нависла над ним коршуном и заверещала: «А ты не устал, сынок?» Когда парень ответил, что, мол, нет не устал, то последовала брань. Я уступила место, но в глубине души была солидарна с парнем. Уступать таким хамкам – значит потворствовать их плохим манерам. Мне кажется, они так заряжаются – обливая грязью и крича на весь вагон. 

- Уступать надо всегда. Ты молод, от тебя не убудет.

- Когда была молодая, уступала, просто так, чтобы не ворчали. Став старше, уступала, потому что точно понимала, если сейчас я по доброте душевной кому-то причиню добро, предположим, уступив место пожилому человеку или беременной женщине очередь в поликлинике, то и моим родителям, сестре или сыну тоже уступят, помогут, простят. Все в жизни строится именно по такой примерно философии. Ведь любой поступок имеет ответную реакцию мгновенную или отдаленную. Бумеранг называется.

- Это не обязанность, а право, благотворительность. Как и дать милостыню нищему. Но если нищий вцепится и начнëт орать: «Дай!»  То это вымогательство или даже грабëж. По возможности уступать, но не в случае орущей наглой бабки с мешком в центнер.

- Никогда не думала, что буду топить за то, чтобы не уступали место. До этих дней для меня все было просто, т. е молодые должны уступать старшим место в общественном месте, быть вежливыми. Учитывая происходящее на сегодняшний день, т. е. СВО, многие молодые парни приходят домой с ранениями. В основном ранения приходятся на ноги, да и застуженные, ведь лежат сутками на земле в зимнее время. Мой сын, так и вовсе пришёл из плена. Попал в плен в ноябре 23года. Он часами стоял на коленях на земле, со связанными за спиной руками, с повязкой на глазах, да и били по ногам. Бить старались по суставам, по связкам, сволочи. Но, факт то, что сын, на вид здоровый, но не может стоять на ногах больше часа, колени отказывают, но он никогда не попросит, чтобы ему уступили место в автобусе, я знаю, так воспитала, будет мучиться и молчать. Вот поэтому у меня перевернулось мнение, что молодые должны, это мы им должны! – пишут пользователи в комментариях. 

Фото: "Номер один"


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