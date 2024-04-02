Общество 02.04.2024 в 10:58
В Бурятии многодетные семьи могут получить материнский капитал
На сегодня его размер - 71 тысяча рублей
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии многодетные семьи могут обратиться за предоставлением республиканского материнского капитала. На сегодня его размер - 71 085,49 руб.
Семьи могут использовать капитал на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку продуктивных животных для развития личного подсобного хозяйства.
Национальный проект «Демография» поддерживает семьи с детьми.
Все направления распоряжения средствами материнского капитала смотрите в карточках:
Семьи могут использовать капитал на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку продуктивных животных для развития личного подсобного хозяйства.
Национальный проект «Демография» поддерживает семьи с детьми.
Все направления распоряжения средствами материнского капитала смотрите в карточках:
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