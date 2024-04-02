В Бурятии многодетные семьи могут получить материнский капитал

В Бурятии многодетные семьи могут обратиться за предоставлением республиканского материнского капитала. На сегодня его размер - 71 085,49 руб.Семьи могут использовать капитал на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку продуктивных животных для развития личного подсобного хозяйства.Национальный проект «Демография» поддерживает семьи с детьми.Все направления распоряжения средствами материнского капитала смотрите в карточках: