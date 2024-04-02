Общество 02.04.2024 в 10:58

В Бурятии многодетные семьи могут получить материнский капитал

На сегодня его размер - 71 тысяча рублей
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии многодетные семьи могут получить материнский капитал
В Бурятии многодетные семьи могут обратиться за предоставлением республиканского материнского капитала. На сегодня его размер - 71 085,49 руб.

Семьи могут использовать капитал на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку продуктивных животных для развития личного подсобного хозяйства.

Национальный проект «Демография» поддерживает семьи с детьми.

Все направления распоряжения средствами материнского капитала смотрите в карточках: 

79ecbc07-4a05-4d50-8fa2-0adb4d4e1ad0.jpg

edf1ccce-202c-4bd3-92e8-0b9eb387f43e.jpg



Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
02.04.2024 в 12:30
В Бурятии чудом выживший щенок ищет себе дом
02.04.2024 в 12:16
Один из лучших хоров России даст концерт в Улан-Удэ
02.04.2024 в 12:08
Жена террориста, расстрелявшего людей в «Крокусе», попала в реанимацию
02.04.2024 в 12:05
Раненому разведчику-санитару из Бурятии не выдавали выплаты
02.04.2024 в 11:49
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости
02.04.2024 в 11:32
Тимлюйский цементный завод отмечен благодарственным письмом министерства образования и науки Бурятии
02.04.2024 в 11:30
Более 12,5 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие
02.04.2024 в 11:23
Совсем скоро на Байкале откроется хилинг-отель «Грин Флоу»
02.04.2024 в 11:06
В Бурятии многодетные семьи могут получить материнский капитал
02.04.2024 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
Поливочный сезон в этом году стартует с 15 мая
02.04.2024 в 12:30
В Бурятии чудом выживший щенок ищет себе дом
Двух щенков в коробке выбросили прямо на мороз, мальчика спасти не удалось
02.04.2024 в 12:16
Раненому разведчику-санитару из Бурятии не выдавали выплаты
За него вступилась Юлия Жамбалова
02.04.2024 в 11:49
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости
Чтобы этого избежать, им необходимо зарегистрировать право собственности на нее в ЕГРН
02.04.2024 в 11:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru