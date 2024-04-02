Более 12,5 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие

Отделение СФР по Республике Бурятия выплачивает единое пособие 12620 многодетным семьям республики. Размер пособия зависит от доходов семьи и равняется 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2024 году в Бурятии выплаты на детей составляют 8 443, 12 664 или 16 886 рублей.Как рассказали в Социальном фонде, многодетным семьям единое пособие назначается с учетом некоторых особенностей. Так, один из родителей на протяжении всего расчетного периода, который составляет 12 месяцев, может не иметь доход. В этом случае отсутствие доходов не станет причиной для отказа. При том второй родитель должен иметь доходы или уважительную причину их отсутствия.Кроме того, многодетная семья может иметь в собственности две машины, два мотоцикла и два гаража одновременно. При этом в составе недвижимого имущества не учитываются объекты, предоставленные семье в рамках соцподдержки или полностью оплаченные за ее счет.Как отметили в Социальном фонде, перед подачей заявления на единое пособие статус многодетной семьи должен быть официально оформлен в органах соцзащиты.Единое пособие назначается сроком на 12 месяцев. Чтобы получать пособие на новый срок, нужно подать заявление повторно. По истечении срока выплат в апреле 2024 года новое заявление можно подать как в апреле, так и мае.При подаче заявления в апреле 2024 года расчетный период будет с марта 2023 по февраль 2024 года, а при подаче заявления в мае — с апреля 2023 по март 2024 года.Фото: «Номер один»