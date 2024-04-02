Общество 02.04.2024 в 11:32

Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости

Чтобы этого избежать, им необходимо зарегистрировать право собственности на нее в ЕГРН
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости

Жителей Улан-Удэ предупредили, что, если они имеют квартиру, здание, помещение, земельный участок с неоформленным правом собственности, то рискуют потерять их.

- Теперь объекты недвижимости будут признаваться бесхозяйными и оформляться в муниципальную собственность, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и сведения о собственнике недвижимости (квартире, здании, помещении, земельном участке, объекте незавершенного капитального строительства) отсутствуют в комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ, - сообщили в мэрии города.

Как пояснили в комитете, это связано с изменениями в федеральном законодательстве. Регистрация таких объектов не облагается государственной пошлиной.

На сайте администрации города можно узнать, проводятся ли в отношении вашей квартиры или земельного участка мероприятия по выявлению правообладателя.

По всем вопросам можно обратиться в комитет по управлению имуществом и землепользованию по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 511, либо по телефонам: 8(3012) 41-50-79, 23-59-19.

Напомним, что подать заявление на единую процедуру по кадастровому учёту и регистрации права собственности на недвижимость можно лично на Госуслугах или через представителя в МФЦ или Росреестре. 


Фото: Номер один

 

 

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