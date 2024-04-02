Общество 02.04.2024 в 11:49

Раненому разведчику-санитару из Бурятии не выдавали выплаты

За него вступилась Юлия Жамбалова
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Текст: Ольга Лазарева
Раненому разведчику-санитару из Бурятии не выдавали выплаты
Нередко к Уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия обращаются военнослужащие с просьбой помочь добиться получения единовременной выплаты по ранению, сообщает Юлия Жамбалова.  

Во время посещения Военного госпиталя г. Улан-Удэ и в ходе проведения личного приема граждан в январе 2024 года уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова приняла обращения от участников СВО.

В одном случае, в сентябре 2023 года заявитель, являясь разведчиком – санитаром, был направлен на боевое задание, но во время артиллерийского обстрела попал в ДТП и получил множество травм и переломов. Лечение проходил в военном клиническом госпитале Минобороны России, но до января следующего года выплаты согласно Указу Президента Российской Федерации № 98 военнослужащему не было предоставлено.

По данному факту Юлией Жамбаловой подготовлен запрос в военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского для представления справки о ранении, дающей право на получение выплаты, а также направлено обращение в «Единый расчётный центр» Министерства обороны Российской Федерации о необходимости произвести начисление выплаты.

Во втором случае в мае 2023 военнослужащий поступил на лечение в госпитальное отделение ФГКУ «39 отдельный медицинский отряд (аэромобильный) воздушно-десантных войск» Минобороны России в г. Луганск с огнестрельным осколочным слепым ранением мягких тканей правого бедра, осколочным касательном ранением мягких тканей левого бедра. После двух недель лечения был выписан, но без оформления необходимых справок для выплаты, направлен для выполнения боевых задач в зону СВО, где получил второе ранение.

Уполномоченный инициировала проверку Военной прокуратурой Рязанского гарнизона, в ходе которой должностными лицами воинской части в феврале 2024 года издан приказ об осуществлении военнослужащему дополнительной выплаты, в связи с полученным им ранением.

По результатам предпринятых Уполномоченным мер, в феврале 2024 года военнослужащим единовременную выплату начислили в полном объёме и на почтовый адрес Уполномоченного поступил оригинал справки о ранении военного медика для передачи заявителю.  

Фото: Ю. Жамбаловой 
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