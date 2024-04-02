Общество 02.04.2024 в 12:16

В Бурятии чудом выживший щенок ищет себе дом

Двух щенков в коробке выбросили прямо на мороз, мальчика спасти не удалось
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии чудом выживший щенок ищет себе дом
Какова судьба "ненужных" щенков в Улан-Удэ? Получив очередной приплод, "добрые хозяева" сажают малышей в коробку и выставляют на улицу - зимой на мороз, а летом под палящее солнце. Большинство из этих щенков обречено на мучительную смерть. Так, писал приют «Ананда» об очередном аналогичном случае зимой этого года. 

- Эти два малыша, мальчик и девочка, не стали исключением. В сильные морозы, их, ещё слепых, выкинули у гаражей. Добрая женщина нашла их и не смогла пройти мимо. Сейчас она пишет нам с просьбой о помощи. Отпрашиваясь с работы, она каждые 3 часа кормит их из бутылочки. У мальчика критичное обморожение конечностей. Судя по присланным фото и видео, начался некроз тканей. Без ветеринарной помощи он неминуемо погибнет.  Щенкам СРОЧНО нужна передержка и медпомощь, - писали зоозащитники . 

Тогда, в феврале, малышей устроили на лечение в стационар клиники "Айболит", под круглосуточное наблюдение врачей, но несмотря на все старания, один щенок, мальчик, всё-таки погиб. Но его сестренка чудом выжила, сейчас она полностью здорова и готова к выписке. Судя по видео, она очень активная, забавная и до сих пор верит людям, несмотря ни на что.

888888.PNG99999999.PNG

- Только выписывать её некуда... Мы не можем забрать в приют непривитого щенка. Это слишком опасно для её жизни. Ребенку 1+ месяц жизни, она хочет играть, бегать, прыгать, быть любимой, расти красивой и счастливой собакой. Мы ищем для неё самых ответственных, самых добрых и внимательных хозяев! Сейчас содержание малышки в клинике "Айболит" обходится приюту ~ 1000 руб./сутки. А наш долг составляет 18 044,6 руб., - пишут зоозащитники. 

По всем вопросам можно обратиться в приют «Ананда». 

Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
02.04.2024 в 12:30
В Бурятии чудом выживший щенок ищет себе дом
02.04.2024 в 12:16
Один из лучших хоров России даст концерт в Улан-Удэ
02.04.2024 в 12:08
Жена террориста, расстрелявшего людей в «Крокусе», попала в реанимацию
02.04.2024 в 12:05
Раненому разведчику-санитару из Бурятии не выдавали выплаты
02.04.2024 в 11:49
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости
02.04.2024 в 11:32
Тимлюйский цементный завод отмечен благодарственным письмом министерства образования и науки Бурятии
02.04.2024 в 11:30
Более 12,5 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие
02.04.2024 в 11:23
Совсем скоро на Байкале откроется хилинг-отель «Грин Флоу»
02.04.2024 в 11:06
В Бурятии многодетные семьи могут получить материнский капитал
02.04.2024 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
Поливочный сезон в этом году стартует с 15 мая
02.04.2024 в 12:30
Раненому разведчику-санитару из Бурятии не выдавали выплаты
За него вступилась Юлия Жамбалова
02.04.2024 в 11:49
Жители Улан-Удэ могут лишиться своей недвижимости
Чтобы этого избежать, им необходимо зарегистрировать право собственности на нее в ЕГРН
02.04.2024 в 11:32
Более 12,5 тысяч многодетных семей в Бурятии получают единое пособие
Размеры выплат варьируется от 8 443 до 16 886 рублей
02.04.2024 в 11:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru