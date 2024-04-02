В Бурятии чудом выживший щенок ищет себе дом

Какова судьба "ненужных" щенков в Улан-Удэ? Получив очередной приплод, "добрые хозяева" сажают малышей в коробку и выставляют на улицу - зимой на мороз, а летом под палящее солнце. Большинство из этих щенков обречено на мучительную смерть. Так, писал приют «Ананда» об очередном аналогичном случае зимой этого года.- Эти два малыша, мальчик и девочка, не стали исключением. В сильные морозы, их, ещё слепых, выкинули у гаражей. Добрая женщина нашла их и не смогла пройти мимо. Сейчас она пишет нам с просьбой о помощи. Отпрашиваясь с работы, она каждые 3 часа кормит их из бутылочки. У мальчика критичное обморожение конечностей. Судя по присланным фото и видео, начался некроз тканей. Без ветеринарной помощи он неминуемо погибнет. Щенкам СРОЧНО нужна передержка и медпомощь, - писали зоозащитники .Тогда, в феврале, малышей устроили на лечение в стационар клиники "Айболит", под круглосуточное наблюдение врачей, но несмотря на все старания, один щенок, мальчик, всё-таки погиб. Но его сестренка чудом выжила, сейчас она полностью здорова и готова к выписке. Судя по видео, она очень активная, забавная и до сих пор верит людям, несмотря ни на что.- Только выписывать её некуда... Мы не можем забрать в приют непривитого щенка. Это слишком опасно для её жизни. Ребенку 1+ месяц жизни, она хочет играть, бегать, прыгать, быть любимой, расти красивой и счастливой собакой. Мы ищем для неё самых ответственных, самых добрых и внимательных хозяев! Сейчас содержание малышки в клинике "Айболит" обходится приюту ~ 1000 руб./сутки. А наш долг составляет 18 044,6 руб., - пишут зоозащитники.