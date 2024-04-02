Общество 02.04.2024 в 12:30

В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу

Поливочный сезон в этом году стартует с 15 мая
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ начали сбор заявок на подключение к летнему водопроводу
В преддверии дачного сезона городской «Водоканал» начал сбор заявок на подключение к летнему водопроводу. Поливочный сезон в этом году стартует с 15 мая. При этом подать заявку на подключение жителям можно уже сейчас, сообщает МУП «Водоканал».

Всего в этом году к летнему водопроводу планируется подключить свыше 1500 лицевых счетов, а это около четырех тыс. абонентов. Продолжительность летнего сезона пользования водопроводом составляет 124 дня и продлится до середины сентября, в зависимости от погодных условий.

– Стоимость услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения для горожан, у которых ещё нет летнего водопровода, рассчитывается индивидуально. Прокладка летнего водопровода производится жителями за личные средства, а прибор учета устанавливается в соответствии со схемой подключения, согласованной с «Водоканалом». Ответственность за сохранность и надлежащую эксплуатацию прибора учёта возложена на жителей, заключивших договор на пользование услугами летнего водопровода, – рассказала начальник отдела сбыта МУП «Водоканал» Юлия Максимова.

Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения сезона для одного двора составляет 512,94 рублей, согласно постановлению Администрации г. Улан-Удэ № 33 от 16.02.2023 г. Стоимость 1 кубометра воды - 29, 21 рублей.

– Самовольные подключения к централизованным системам водоснабжения, в том числе, к водоразборным колонкам – запрещены. При обнаружении самовольного подключения, отключение от системы проводится без предупреждения с предъявлением счета на оплату потреблённой воды из расчёта диаметра трубы, присоединённой к ресурсным сетям предприятия, - отметила Юлия Максимова.

Для подключения летнего водопровода жителям необходимо обратиться в «Центры обслуживания населения» городского «Водоканала», которые расположены по адресам: ул. Красноармейская, 28 и по ул. Заиграевская, 1.

Потребителям нужно предоставить копию паспорта, список потребителей, протокол общего собрания, копию документов водомера, схему летнего водопровода, квитанцию об отсутствии задолженности.

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