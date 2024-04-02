Общество 02.04.2024 в 12:36

В Бурятии подвели итоги конкурса среди анестезиологов-реаниматологов

Команда Закаменской ЦРБ заняла 1 место
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии подвели итоги конкурса среди анестезиологов-реаниматологов
В Бурятии подвели итоги конкурса среди анестезиологов-реаниматологов по сердечно-легочной реанимации. Среди центральных районных больниц первые места по итогам соревнований были распределены следующим образом:

I место - ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»
II место - ГБУЗ «Курумканская ЦРБ»
III место - ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ»

Закаменскую ЦРБ представляли 4 участника команды:

Шоёнов Аюр Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог;
Очиров Сергей Александрович, врач анестезиолог-реаниматолог;
Цыденова Любовь Мункуевна, медицинская сестра анестезист;
Васильева Наталья Николаевна, санитарка операционной.

Результаты конкурса были объявлены на Республиканской научно-практической конференции анестезиологов-реаниматологов по итогам деятельности за 2023 год. Победителям вручены дипломы и денежные призы. Среди республиканских учреждений здравоохранения выделены следующие призёры:

I место - отделение реанимации и интенсивной терапии № 1 ГАУЗ “Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко”;
II место - отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр»|;
III место - отделение реанимации и интенсивной терапии № 1 ГАУЗ “Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова”

Как сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко, на базе симуляционного центра БГУ впервые состоялся Республиканский конкурс “Анафилактический шок, диагностика, лечение. Базовая сердечно-легочная реанимация”. В конкурсе приняли участие медицинские работники по профилю “анестезиология и реанимация” всех городских, а также районных учреждений. Организаторами выступили Министерство здравоохранения РБ, Байкальская ассоциация анестезиологов-реаниматологов и Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко.

Основной целью конкурса стала отработка алгоритма оказания неотложной медицинской помощи пациентам с анафилактическим шоком и проведение базовой сердечно-легочной реанимации.

“Подобное мероприятие мы проводим впервые именно среди своего профессионального сообщества, поскольку обычно мы только обучаем и оцениваем клинические отделения. Отрадно, что практически все организации откликнулись и приняли участие, даже отдаленные центральные районные больницы ”, - отметил Александр Нелюбин, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ РБ, заведующий ОАР № 3 РКБ им. Н.А. Семашко.

Соревнование состояло из двух этапов: тестирование и непосредственная отработка СЛР на специальных манекенах с демонстрацией знаний, умений и навыков. Жюри оценивали участников по таким параметрам, как:

- обеспечение собственной безопасности;
- восстановление проходимости дыхательных путей;
- начало непрямого массажа сердца в точке массажа;
- контроль пульса после двух минут реанимации и др.

Всего в мероприятии приняли участие 19 команд очно и 9 в удаленном формате (демонстрация навыков в видеоформате), сообщает пресс-служба ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». 

Фото: пресс-служба ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»
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