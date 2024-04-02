Общество 02.04.2024 в 13:24
В Улан-Удэ идет конкурс на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте
Заявки на участие принимаются до 5 апреля
Текст: Ольга Лазарева
Конкурс дает возможность для организаций города продемонстрировать свои лучшие практики корпоративного оздоровления, а также укрепить здоровье своих сотрудников.
Заявки на участие принимаются до 5 апреля по адресу: rcmp_bur@mail.ru.
Положение о конкурсе: https://ulan-ude-eg.ru/press-tsentr/obyavleniya/luchshaya-korporativnaya-programma-ukrepleniya-zdorovya-na-rabochem-meste/.
К участию приглашаются все трудовые коллективы Улан-Удэ.
Фото: Pixabay.com
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