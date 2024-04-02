В Улан-Удэ идет конкурс на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте

Конкурс дает возможность для организаций города продемонстрировать свои лучшие практики корпоративного оздоровления, а также укрепить здоровье своих сотрудников.

Заявки на участие принимаются до 5 апреля по адресу: rcmp_bur@mail.ru.

Положение о конкурсе: https://ulan-ude-eg.ru/press-tsentr/obyavleniya/luchshaya-korporativnaya-programma-ukrepleniya-zdorovya-na-rabochem-meste/.

К участию приглашаются все трудовые коллективы Улан-Удэ.

Фото: Pixabay.com