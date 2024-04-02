Общество 02.04.2024 в 13:54

В Бурятии зарегистрировано на сегодня 93 межмуниципальных перевозчика

В марте перерегистрацию прошли три перевозчика
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии зарегистрировано на сегодня 93 межмуниципальных перевозчика

Перевозчики межмуниципальных маршрутов Бурятии могут легко получить или переоформить свидетельство транспортного обслуживания в минтрансе республики.

На сегодня в республике зарегистрировано 93 межмуниципальных маршрута.

К примеру, в марте три перевозчика переоформили свидетельство на право осуществления транспортного обслуживания по межмуниципальным маршрутам в Бурятии. Это маршруты № 137 «Улан-Удэ – ДНТ Юрьевка», № 320 «Улан-Удэ – Курумкан» и № 321 «Улан-Удэ – Умхэй – Кучигер».

- Свидетельство на право транспортного обслуживания выдается министерством юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам простого товарищества, осуществляющим транспортное обслуживание, по результатам открытых конкурсов на право транспортного обслуживания межмуниципальных маршрутов, - сообщили в ведомстве.

Свидетельство выдается сроком на пять лет. По истечению срока у перевозчиков есть возможность переоформить документ без конкурсных процедур при условии отсутствия нарушений требований законодательства в сфере транспорта.

Подробная информация на сайте минтранса Бурятии.


Фото: Номер один

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