Звонков в call-центр улан-удэнского управления социальной защиты населения стало в 1,4 раза больше

В марте 2024 года в call-центр Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ по телефонам - 573-900, 571-600 - поступило 2994 звонка, что 1,4 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Годом ранее их было 2076.Жители города обращались в call-центр по вопросам: назначения и выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготной категории граждан. Также горожане задают вопросы про меры социальной поддержки семьям с детьми, перечня документов на оформление справки на социальную стипендию, выдачи справки о размере среднедушевого дохода семьи, об оказании материальной помощи и другое.Кроме того, специалистами Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ проведено 5 выездных приемов граждан в диализных центрах. Приняты документы на компенсацию проезда в медицинские организации и обратно от 353 граждан.Фото: "Номер один"