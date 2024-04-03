Улан-удэнцы рассказали, сколько дают карманных денег детям

В соцсетях жители Улан-Удэ поинтересовались тем, кто сколько отдает своим детям на карманные расходы. Выяснилось, что разброс по суммам довольно большой. Кому-то хватает 100 рублей в день, другим выделяют 8 тысяч рублей в месяц и более.«Хотелось услышать мнение родителей о карманных деньгах, а именно о сумме. Психологи рекомендуют при определении суммы учитывать ряд аспектов: это не должна быть чрезмерно большая сумма (в среднем подростку достаточно 1-2 тыс. рублей в неделю или меньше). А ваши дети какой суммой располагают?» - спросил автор поста в паблике Аноним 03.В комментариях родители поделились своим опытом:- 8 лет. 100 рублей в день, а там уже сам смотрит. Может потратить, а может копить несколько дней на что-то подороже. Не постоянно, но, бывает, рассказывает, на что потратил.- 18 лет полный доступ к карте, покупает продукты домой на семью, исходя из остатка средств на карте и сам определяет, что пора купить. Следит за наличием еды у питомцев, оплачивает себе обеды в техникуме. Просматриваю траты удаленно, раз в несколько дней. На себя тратит примерно 1500 рублей в неделю.- 9 лет. Максимум 200 рублей в день, тратит в основном в районе 100-130 рублей.- 16 лет, 8000 в месяц выдаю единоразово, дочь сама распределяет в течение месяца. На проезд не тратит, на обед обычно рублей 100-150.- 16 лет тратит в день 200 руб. Есть карта, на которую переводиться сумма на допзанятия и продукты домой. Не более. Говорит ему хватает. Даже старается отложить.- 16 лет, пенсию по потере кормильца полностью отдал в распоряжение. Плюс по любой просьбе любая сумма с обоснованием, на какие нужды. Плюс сам подрабатывает в свободное время, прошлым летом работал, приобрёл айфон 14.- 4000 рублей в месяц выдаю.- Сын, 10 лет, 120 руб. в день. На проезд и обед не тратится, - пишут пользователи.Фото: "Номер один".