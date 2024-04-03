Общество 03.04.2024 в 12:44

Подозрительные люди, меняющие шубы на золото, пугают жителей Бурятии

В полиции сообщили, что следят за данными гражданами
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Текст: Андрей Константинов
Подозрительные люди, меняющие шубы на золото, пугают жителей Бурятии
Жители Бурятии бьют тревогу. В районных пабликах появились сообщения о подозрительных людях, предположительно, кавказской внешности, которые заглядывают в дома местных жителей.

«В Заречке катается белая машина. Заходят во двор, предлагают шубы, просят золото на обмен. Расспрашивают, что есть ценного в доме, пытаются зайти в дом. Подозрительные…», - сообщают, в частности, в вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7».

В ответ начальник местного отдела полиции сообщил, что правоохранителям о данных гражданах известно.

«Работа по данным лицам ведётся. Они не так давно были в Улан-Удэ. Сотрудники полиции там тоже отрабатывали. По всем интегрированным базам МВД России проверены должным образом. Поставлены на все криминалистические учёты. С данными лицами проведена профилактическая беседа. Проверены машины, на которых они передвигаются. Как только они заезжают в населённые пункты или субъекты России, сразу находятся в поле зрения сотрудников полиции, постоянно в зоне особого внимания», - рассказали в местном райотделе.

Судя по тому, что задержания данных подозрительных  граждан не произошло, ничего криминального они не совершили. По крайней мере, до настоящего времени.

Фото: «Номер один»

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