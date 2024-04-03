Почти 60 жителей Бурятии получили средства на развитие личного подсобного хозяйства

По данным минсоцзащиты Бурятии с начала года 59 жителей республики оформили социальный контракт, сделав ставку на сельское хозяйство. Все они получили средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства. Объем финансирования по этому направлению составил более 11,6 млн рублей.

К примеру, жительница Северо-Байкальского района, села Холодное Вера Молчанова стала участницей программы в 2023 году. Она всерьёз взялась за птицеводство, и благодаря социальному контракту получив возможность развивать личное подсобное хозяйство.

- Доход нашей семьи не превышал прожиточный минимум, поэтому, когда я узнала, что доходы семьи можно увеличить, заключив соцконтракт и, начав работать на себя, то сразу отправилась в отдел соцзащиты, - рассказывает Вера Молчанова.

- Я написала заявление, быстро собрала документы и получила деньги. Закупила не только кур и поросят, но и строительный материал для дальнейшего расширения хозяйства. Летом планирую увеличить число животных, и взяться за разведение индюков. Сегодня семья питается своей продукцией, часть идёт на реализацию. К примеру, яйцо в магазинах мы уже не покупаем – своё имеется! Весной планирую забить поросёнка одного, вот уже будет мясо для продажи и для питания своей семьи, - подытожила участница соцконтракта.

По словам главного специалиста сектора по работе с населением Северного отдела соцзащиты Ольги Новолодской, в Северо-Байкальском районе в 2023 году 11 человек заключили социальный контракт.

Все они получили финансирование в размере 2,2 млн рублей. Кто-то на полученные 200 тысяч закупил коров, кто кур, свиней, теплицы поставили, - говорит специалист.

По данным министерства, в 2023 году личным подсобным хозяйством занялись 288 жителей республики. Им предоставлена поддержка на 57,4 млн рублей.

- Лидером по заключению социальных контрактов по направление ЛПХ стал Кабанский район. В прошлом году там 31 сельчанин стал заниматься сельским хозяйством. Им перечислили 6,2 млн рублей, - отмечает министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

В этом году по итогам трёх месяцев пока лидирует Закаменский район, где соцконтракт заключили 11 жителей, далее идет Джида, и замыкает тройку – Улан-Удэ. В прошлом году горожане также активно становились фермерами. 394 улан-удэнца включились в программу по выходу из трудной ситуации и взялись за разведение личного подворья. Господдержка на эти цели составила 137,4 млн рублей.

- Многие весьма удачно стартовали и уже вкладывают средства от прибыли в дальнейшее развитие, - рассказала министр.

По вопросу заключения соцконтракта можно уточнить в минсозащиты Бурятии или по телефону Горячей линии «Единый контакт-центр»

8-800-100-00-01.

Поддержка осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Демография».





Фото: Номер один