В Улан-Удэ более 2,5 тыс. человек остались без света

В Улан-Удэ, 3 апреля 2024 года, произошло отключение электроэнергии в Железнодорожном районе города, что затронуло жизнь более 2,5 тысяч жителей.Помимо жилых домов, без электроснабжения остались два детских сада, школа и поликлиника №6.Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6 кВ, вызванное земляными работами, проводимыми сторонней организацией.Во время работ отбойным молотком были пробиты две нитки кабеля возле проходной со стороны ул. Красноармейской, 24.Специалистам "Бурятэнерго" пришлось экстренно выехать на место происшествия и устранить повреждение. Проблема в том, что такие происшествия происходят регулярно из- за отсутствия должного контроля и соблюдения нормативов. В результате, энергетикам приходится откладывать запланированные ремонтные работы.Для устранения последствий отключения были немедленно привлечены две бригады энергетиков.Благодаря оперативным действиям специалистов, к 10:16 утра электроснабжение было полностью восстановлено.