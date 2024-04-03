Общество 03.04.2024 в 12:52

В Улан-Удэ более 2,5 тыс. человек остались без света

Помимо жилых домов, без электроснабжения остались два детских сада, школа и поликлиника  
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ более 2,5 тыс. человек остались без света
В Улан-Удэ, 3 апреля 2024 года, произошло отключение электроэнергии в Железнодорожном районе города, что затронуло жизнь более 2,5 тысяч жителей.
Помимо жилых домов, без электроснабжения остались два детских сада, школа и поликлиника №6.

Причиной отключения стало повреждение кабельной линии 6 кВ, вызванное земляными работами, проводимыми сторонней организацией.

Во время работ отбойным молотком были пробиты две нитки кабеля возле проходной со стороны ул. Красноармейской, 24.

Специалистам "Бурятэнерго" пришлось экстренно выехать на место происшествия и устранить повреждение. Проблема в том, что такие происшествия происходят регулярно из- за отсутствия должного контроля и соблюдения нормативов. В результате, энергетикам приходится откладывать запланированные ремонтные работы.

Для устранения последствий отключения были немедленно привлечены две бригады энергетиков.

Благодаря оперативным действиям специалистов, к 10:16 утра электроснабжение было полностью восстановлено.

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