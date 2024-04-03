Общество 03.04.2024 в 13:01

В Улан-Удэ тропа «Юго-западная» вошла в пятерку лучших в стране

И стала финалистом программы «5 шагов для городов»
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ тропа «Юго-западная» вошла в пятерку лучших в стране
Тропа «Юго-западная» вошла в пятерку лучших в стране и стала финалистом программы «5 шагов для городов» - Корпорации развития ВЭБ РФ. 

Из 9 500 тысяч проектов, улан-удэнский оказался одним из лучших в номинации «Сохрани планету». Тропа «Юго-западная» начинается со 105 квартала, условно делится на три отрезка – «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Ее протяженность почти пять километров. На ней есть смотровая площадка, откуда открывается красивая панорама. Теперь это излюбленное место всех местных жителей.

В Улан-Удэ по программе «5 шагов для городов» также организовали пункты раздельного сбора мусора, провели акции по посадке и уходу за деревьями, создали экологические уголки в школах города, обустроили тропу «Победы»

- Самое главное, что в проектах активно принимают участие и жители нашего города, включая молодежь. Будем и дальше участвовать в программе и делать наш Улан-Удэ еще лучше, сообщил мэр города Игорь Шутенков. 

Фото: скриншот 
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