Общество 03.04.2024 в 13:14

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ провёл совещание в Улан-Удэ

На встрече обсудили реализацию мастер-плана города и другие вопросы
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Текст: Ольга Лазарева
Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ провёл совещание в Улан-Удэ
Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации и реализации комплексного развития территории центральной, исторической части города Улан-Удэ. В ходе совещания обсудили: реализацию мастер-плана города Улан-Удэ;  комплексное развитие территории (КРТ) исторического центра столицы Республики Бурятия; переселение граждан из аварийного жилья; обновление инфраструктуры за счёт инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов; увеличение градостроительного потенциала Республики Бурятия. 

В столице Республики Бурятия уже начато строительство объектов, например, Национального музея в Советском районе и театрально-культурного центра «Байкал». 

По мастер-плану за счёт средств специального казначейского и инфраструктурного бюджетного кредита обновят инженерные и коммунальные сети, построят поликлинику, закупят трамвайные вагоны и проведут капремонт дорог. 

В рамках реализации мастер-плана будет построена общеобразовательная школа на 760 мест. Мастер-планом также предлагается новая стратегия пространственного развития с применением механизма КРТ. 

В настоящее время в регионе определены 8 территорий общей площадью 93,8 га с градостроительным потенциалом 811,3 тыс. м², из которых 708 тыс. м² жилой площади. Один из самых масштабных в стране проектов – комплексная реконструкция центральной, исторической части города Улан-Удэ, площадь которой - 35,2 га. Благодаря реализации проекта жители 160 аварийных и ветхих домов смогут переехать в новое качественное жильё. 

Инвестиции в развитие инфраструктуры центра Улан-Удэ позволят не только построить комфортный благоустроенный квартал для жизни, но и ввести 222,8 тыс. м² жилья, создать 1 тыс. рабочих мест. Комплексное развитие территорий города Улан-Удэ также позволит увеличить градостроительный потенциал всего региона.

Фото: Номер один
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