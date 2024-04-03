572 человека проверили легкие за два дня работы передвижных флюорографов в Улан-Удэ

В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом, передвижные флюорографы городской поликлиники №6 и Заиграевской ЦРБ 27 и 28 марта работали на Площади Советов и на площади перед Русским драмтеатром.

Рентгенлаборанты и врачи-рентгенологи республиканского клинического противотуберкулезного диспансера за два дня работы провели исследования флюорографическим методом 572 людям. Из них выявлены изменения в легких у 7 человек, они направлены на дообследование в РКПТД им. Г.Д. Дугаровой.

- Всех жителей Бурятии призываем ежегодно проходить флюорографию и профилактические осмотры, которые помогают своевременно выявлять заболевания и принимать меры для эффективного лечения, - сказали в минздраве Бурятии.

В ведомстве напомнили, что детям необходимо проходить вакцинацию БЦЖ и ежегодную иммунодиагностики.





Фото: Номер один