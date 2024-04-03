Общество 03.04.2024 в 14:37

В Бурятии учреждена памятная медаль за участие в спецоперации

Ею будут награждать отличившихся на СВО жителей республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии учреждена памятная медаль за участие в спецоперации
В Бурятии учреждена памятная медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Соответствующий указ подписал 30 марта глава региона Алексей Цыденов.

- Памятной медалью награждаются участники специальной военной операции, проживающие в Бурятии, за вклад в решение задач спецоперации, проявленные отвагу, честь и мужество, - говорится в указе.

К памятной медали прилагается соответствующее удостоверение. Изготавливать их будут за счет средств республиканского бюджета.

Как сказано в документе, медаль будет состоять из основы и пятиугольной колодки. Основа диаметром 32 мм будет выполнена из латуни, края с двух сторон окаймлены бортиком.

На лицевой стороне памятной медали в центре будет помещено серебристое стилизованное изображение военнослужащего с автоматом на фоне географического очертания границ Бурятии и озера Байкал. Над изображением военнослужащего будет надпись полукругом «За участие в специальной военной операции». Под изображением военнослужащего - полукругом «Благодарная Бурятия».

На оборотной стороне основы памятной медали в центре будет надпись столбиком: «Отвага», «Честь», «Мужество». Ниже этих слов разместится номер памятной медали.

Фото: «Номер один»
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