Управляшки в России будут отчитываться за текущий ремонт

Управляющие компании в России будут отчитываться за текущий ремонт в жилых домах. Законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме, включен в программу сессии на июнь этого года.

Плату за текущий ремонт предлагают выделить в отдельную строку, а управляющие компании будут обязаны ежеквартально отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах.

Предполагается, что с 1 января 2025 года такая информация будет доступна для граждан в системе ГИС ЖКХ. Так жильцы будут понимать, на что идут деньги, и контролировать этот процесс.

Сейчас собственники даже не знают, сколько денег уже собрано на эти цели. Это приводит к тому, что текущие ремонтные работы не проводят вовремя.

- Надлежащее и своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства для проведения капитального ремонта, потому как сегодня зачастую к капитальному ремонту дома подходят, когда он в практически изношенном состоянии, - отмечают авторы законопроекта.

Авторы отмечают, что законопроект будет способствовать повышению «прозрачности» собираемости и расходования денежных средств граждан на текущий ремонт, пресечению случаев «недоремонта» или нецелевого расходования средств граждан.

Кроме того, законопроект улучшит качество услуг управляющей компании и работ по ремонту инженерных систем многоквартирного дома.





Фото: Номер один