Общество 03.04.2024 в 14:56

В Улан-Удэ продолжают формировать единую дизайн-концепцию города

Сейчас в мэрии разрабатывают художественную идею для улицы Гагарина
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В Улан-Удэ продолжают формировать единую дизайн-концепцию города

В городе сейчас разрабатываются правила архитектурно-художественного оформления улиц. Благодаря этому будет улучшен их внешний вид и сформирована комфортная для проживания городская среда.

- Архитектурно-художественная концепция в визуально-графической форме содержит анализ существующего состояния фасадов зданий, а также предложения по оформлению фасадов в части цветового решения, по местам размещения и типам информационных конструкций. Также она включает предложения по устройству входных групп и оформлению кондиционеров на зданиях. То есть концепция – это набор готовых решений, которые будут использоваться в случае ремонта либо изменении фасадов зданий на той или иной улице, а также при размещении информационных конструкций, - пояснила Марина Говорова, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству.

Подобные концепции уже разработаны для улиц: улица Смолина - от пересечения с ул. Борсоева до пересечения с ул. Советская; улица Коммунистическая; улица Ербанова; улица Терешковой и проспект 50-летия Октября.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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