Школьников Бурятии ждут на мастер классы ко Дню Космонавтики

Художественный музей им. Ц.С. Сампилова в преддверии празднования Дня Космонавтики с 9 по 12 апреля, приглашает ребят классами и группами на увлекательные «космические» мастер-классы (возрастное ограничение 6+).

На мастер-классе «Мой космос» ребята в необычной технике с использованием разнообразных материалов смогут нарисовать космический корабль, бороздящий просторы Вселенной.

А на мастер-классе «Дело было на луне» в технике папье-маше школьники смогут изготовить Луну, спутник нашей Земли и «высадить» на неё космонавта.

Справки и запись по телефону 21-43-93





Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один