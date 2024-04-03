В двух селах Бурятии обнаружили более 60 трупов КРС, лошадей и собак

19 и 20 марта 2024 года государственный инспектор Управления Россельхознадзора провел выездное обследование двух территорий в селах Нижний Ичетуй и Нижний Бургалтай Джидинского района Республики Бурятия для проверки информации о несанкционированном складировании трупов животных и биологических отходов. Факт несанкционированного размещения биологических отходов подтвердился - на территории двух сел было обнаружено более 60 трупов КРС, лошадей, баранов и собак.Специалисту надзорного ведомства совместно с государственной ветеринарной службой не удалось установить владельца биологических отходов по номерам бирок, имеющихся на трупах животных. Если по биркам владелец животных не установлен, то к ответственности привлекается собственник земельного участка.Администрации Джидинского района объявили предостережение о недопустимости нарушении ветеринарного законодательства. 20 марта администрация уничтожила биологические отходы методом сжигания.