В Бурятии строителям бассейна в Гусиноозерске пригрозили расторжением контракта

Специалисты Управления капитального строительства Бурятии посетили стройплощадку бассейна в Гусиноозерске и обнаружили проблемы с темпами работ и количеством рабочих. Как сообщили в ведомстве, согласно контракту, объект должен быть готов к концу августа 2024 года. Однако на сегодня строительство отстает от графика, и есть риск не успеть завершить проект вовремя.На момент проверки на объекте работали всего пять человек, что недостаточно для выполнения необходимых объемов. Кроме этого, были обнаружены нарушения, связанные с возведением перегородок из кирпича.«УКС Бурятии обратился к администрации Селенгинского района с предложением разорвать контракт со строительной компанией, если она не сможет ускорить темпы работ и увеличить количество рабочих на стройплощадке в кратчайшие сроки», - рассказал главный инженер Управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.Напомним, бассейн в Гусиноозерске предназначен для тренировок, проведения соревнований и работы спортивных секций. Проект предусматривает двухэтажное здание с подвалом. Сам бассейн разместится на первом этаже, а на втором- спортивный зал. Заказчиком на строительство является администрация Селенгинского района.Фото: Управления капитального строительства Бурятии