Первый заместитель прокурора Бурятии встретился с жителями аварийного дома

Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко провел личный прием (с выездом на место) жителей многоквартирного дома на улице Балдынова, обсудив вопросы соблюдения жилищного законодательства.На личном приеме он принял 13 граждан. Улан-удэнцы поставили вопросы переселения из дома, признанного аварийным и подлежащим сносу.По результатам выезда прокурор Железнодорожного района г. Улан-Удэ в интересах граждан направил в суд исковые заявления об обязании орган местного самоуправления предоставить жилые помещения вне очереди.Все поступившие обращения поставлены на контроль.