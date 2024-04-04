В Улан-Удэ руководитель строительной организации включен в реестр недобросовестных поставщиков

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности строительной организации.Установлено, что между городской поликлиникой № 1 и строительной организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту здания врачебной амбулатории.В установленный срок работы на объекте подрядчик не завершил. Ввиду нарушения подрядчиком сроков проведения работ и несоответствия качества выполненных работ установленным требованиям заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.Решением управления Федеральной антимонопольной службы по республике сведения о поставщике и его директоре включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.По постановлению прокурора района генеральный директор общества привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ), ему назначен штраф в размере 185,8 тыс. рублей.