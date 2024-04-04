Общество 04.04.2024 в 09:33
В Улан-Удэ жалобы и вопросы от горожан отслеживает специальная система
«Инцидент Менеджмент» в круглосуточном режиме мониторит самые популярные соцсети
Текст: Ольга Лазарева
С помощью системы мониторинга соцсетей «Инцидент-Менеджмент» горожане могут не только получить ответ на вопрос, но и решить конкретные проблемы.
Система «Инцидент Менеджмент» в круглосуточном режиме мониторит самые популярные социальные сети города, фиксируя сообщения и комментарии пользователей.
Чтобы «Инцидент-Менеджмент» не пропустил ваше сообщение, оно должно быть конкретным, желательно с указанием проблемной территории, адреса, так мы быстрее сможем вам помочь, ответить на ваш запрос.
Благодаря системе «Инцидент-Менеджмент» в день обрабатывается порядка 25-40 запросов горожан.
Фото: Номер один
Система «Инцидент Менеджмент» в круглосуточном режиме мониторит самые популярные социальные сети города, фиксируя сообщения и комментарии пользователей.
Чтобы «Инцидент-Менеджмент» не пропустил ваше сообщение, оно должно быть конкретным, желательно с указанием проблемной территории, адреса, так мы быстрее сможем вам помочь, ответить на ваш запрос.
Благодаря системе «Инцидент-Менеджмент» в день обрабатывается порядка 25-40 запросов горожан.
Фото: Номер один
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