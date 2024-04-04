В Улан-Удэ жалобы и вопросы от горожан отслеживает специальная система

С помощью системы мониторинга соцсетей «Инцидент-Менеджмент» горожане могут не только получить ответ на вопрос, но и решить конкретные проблемы.Система «Инцидент Менеджмент» в круглосуточном режиме мониторит самые популярные социальные сети города, фиксируя сообщения и комментарии пользователей.Чтобы «Инцидент-Менеджмент» не пропустил ваше сообщение, оно должно быть конкретным, желательно с указанием проблемной территории, адреса, так мы быстрее сможем вам помочь, ответить на ваш запрос.Благодаря системе «Инцидент-Менеджмент» в день обрабатывается порядка 25-40 запросов горожан.Фото: Номер один