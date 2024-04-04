Общество 04.04.2024 в 09:39
В первом квартале 2024 года аэропорт «Байкал» обслужил более 146 тысяч пассажиров
Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Текст: Ольга Лазарева
В первом квартале 2024 года международный аэропорт Байкал обслужил 146 902 пассажира, что на 5.1% больше чем в аналогичном периоде 2023 года.
Самым популярным направлением остаётся Москва. Так же популярны направления в Иркутск, Новосибирск, Владивосток. Активно ведутся продажи на новые направления - Сочи, Казань и Горно-Алтайск в летний период.
- Средняя загрузка рейсов в первом квартале возросла, приобретайте билеты заранее. Все на рейс! – пишет директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Фото: Д. Гармаева
Самым популярным направлением остаётся Москва. Так же популярны направления в Иркутск, Новосибирск, Владивосток. Активно ведутся продажи на новые направления - Сочи, Казань и Горно-Алтайск в летний период.
- Средняя загрузка рейсов в первом квартале возросла, приобретайте билеты заранее. Все на рейс! – пишет директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Фото: Д. Гармаева
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