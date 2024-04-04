В первом квартале 2024 года аэропорт «Байкал» обслужил более 146 тысяч пассажиров

В первом квартале 2024 года международный аэропорт Байкал обслужил 146 902 пассажира, что на 5.1% больше чем в аналогичном периоде 2023 года.Самым популярным направлением остаётся Москва. Так же популярны направления в Иркутск, Новосибирск, Владивосток. Активно ведутся продажи на новые направления - Сочи, Казань и Горно-Алтайск в летний период.- Средняя загрузка рейсов в первом квартале возросла, приобретайте билеты заранее. Все на рейс! – пишет директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Фото: Д. Гармаева