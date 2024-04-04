В Улан-Удэ состоялся чемпионат по робототехнике «Булат 2024»

В столице Бурятии состоялся чемпионат по робототехнике «Булат 2024». Свыше сотни школьников показали свои навыки сборки конструктора, проектирования и программирования. Всего за несколько часов дети из деталей «Лего» собрали механические приборы. Школьники приняли участие в 11 номинациях, так дети соревновались в: «Робосумо», «Лего-эрудите», «Гонках» и «Троеборье - Рободой гурбан наадан».- Все команды справились со всеми заданиями. Мы рады проводить такой масштабный конкурс, потому что - это возможность увидеть, как работают ребята, пообщаться с наставниками команд и обменяться опытом с педагогами ВСГУТУ, на площадке которого проходил наш конкурс - подчеркнула Серафима Гарматарова, директор Центра «Малая Академия Наук».Конкурс организовал Центр дополнительного образования "Малая академия наук" при поддержке Комитета по образованию Администрации Улан-Удэ.Фото: скриншот