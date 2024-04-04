Общество 04.04.2024 в 09:53
В апреле жители Бурятии получат пенсии досрочно
Речь идет о гражданах, которые получают пенсии через банки
Текст: Ольга Лазарева
В апреле 2024 года доставка пенсий гражданам, которые получают их через банки, будет осуществлена досрочно. Это связано с тем, что даты выплат через кредитные учреждения (6,14 и 21 апреля) выпадают на выходные дни.
Так, пенсионеры с датой доставки 6-го числа получат средства 5 апреля. Пенсии за 14 и 21 апреля, выпадающие на воскресенье, на счета граждан поступят уже 12 и 19 апреля соответственно.
Для получателей пенсий через «Почту России» апрельский график доставки остается без изменений. Выплату произведут с 3 апреля по 21 апреля в зависимости от адреса проживания пенсионера.
Обратиться за консультацией по пенсионному и социальному страхованию можно в официальном сообществе ОСФР по Республике Бурятия во Вконтакте (https://vk.com/sfr_buryatia) или позвонить по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
Фото: "Номер один"
Так, пенсионеры с датой доставки 6-го числа получат средства 5 апреля. Пенсии за 14 и 21 апреля, выпадающие на воскресенье, на счета граждан поступят уже 12 и 19 апреля соответственно.
Для получателей пенсий через «Почту России» апрельский график доставки остается без изменений. Выплату произведут с 3 апреля по 21 апреля в зависимости от адреса проживания пенсионера.
Обратиться за консультацией по пенсионному и социальному страхованию можно в официальном сообществе ОСФР по Республике Бурятия во Вконтакте (https://vk.com/sfr_buryatia) или позвонить по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
Фото: "Номер один"
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