В Кижингинском районе ремонтируют мост

В этом году в Кижингинском районе, в 8 км к югу от Новокижингинска начался финальный этап капитального ремонта моста через ручей Кундулун. Мост находится на трассе Ушхайта - Новокижингинск - граница с Забайкальским краем (35 км).



- Мост уже связал два берега: мостостроители установили опоры и бетонные балки пролетов. В настоящее время идет монтаж перильного ограждения, укладка гидроизоляции, подготовка к установке барьерного ограждения. С наступлением тепла на мосту и подходах к нему уложат асфальт, -сообщили в минтрансе Бурятии.



Для удобства и безопасности пешеходов проектом предусмотрены тротуары. Протяженность моста – 34 метра.



Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. Капитальный ремонт стал возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».





Фото: Минтранс РБ