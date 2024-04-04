Общество 04.04.2024 в 10:12

В Кижингинском районе ремонтируют мост

Мост находится на трассе Ушхайта - Новокижингинск - граница с Забайкальским краем
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В Кижингинском районе ремонтируют мост

В этом году в Кижингинском районе, в 8 км к югу от Новокижингинска начался финальный этап капитального ремонта моста через ручей Кундулун. Мост находится на трассе Ушхайта - Новокижингинск - граница с Забайкальским краем (35 км). 

- Мост уже связал два берега: мостостроители установили опоры и бетонные балки пролетов. В настоящее время идет монтаж перильного ограждения, укладка гидроизоляции, подготовка к установке барьерного ограждения. С наступлением тепла на мосту и подходах к нему уложат асфальт, -сообщили в минтрансе Бурятии.

Для удобства и безопасности пешеходов проектом предусмотрены тротуары. Протяженность моста – 34 метра.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. Капитальный ремонт стал возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».


Фото: Минтранс РБ

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