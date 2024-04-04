Общество 04.04.2024 в 10:23

Баргузинский район выиграл в федеральном туристском конкурсе "ПРО ТУРИЗМ"

Победу одержали два проекта о туристическом потенциале села Адамово и о гастрономическом туризме
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Текст: Служба информации "Номер один"
Баргузинский район выиграл в федеральном туристском конкурсе "ПРО ТУРИЗМ"
В Москве прошел грандиозный финал Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района - ПРО-ТУРИЗМ-2024». Представители Баргузинского района республики Бурятия продемонстрировали отличные результаты.

Оксана Шелковникова, советник директора по воспитанию федерального проекта «Навигаторы детства» Адамовской школы, заняла первое место, ярко представив свое родное село Адамово как уникальное туристическое направление с неповторимой природой и гостеприимными жителями. Ее работа «Тоонто нютаг» в номинации «Видеоролик про туризм» прошла отбор на заочном этапе и была блестяще защищена на ВДНХ в павильоне №75.




Ученик 6 класса Адамовской школы, юнармеец Вячеслав Пилюгин завоевал второе место в номинации «Гастрономический туризм» под руководством Лидии Нолевой, директора школы.

- Этот триумф - еще одно подтверждение, что Баргузинский район обладает уникальным туристическим потенциалом и талантливыми людьми, способными ярко представить свою малую родину на всероссийском уровне. Поздравляем победителей и желаем им новых свершений!, - прокомментировали в минобрнауки Бурятии.



Фото: минобрнауки 

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