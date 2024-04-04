В Улан-Удэ для работников двух предприятий построят сотни арендных квартир

9 апреля полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев проведет президиум комиссии по развитию Дальнего Востока, где в том числе будут распределяться лимиты по строительству арендного жилья. Об этом в соцсетях сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.«Суть проекта арендного жилья в том, что строится жильё с отделкой, с необходимой меблировкой для работников конкретного предприятия за счет средств ДОМ.РФ. И в последующем специалисты предприятия получают двухкомнатную квартиру в долгосрочную аренду по очень льготной стоимости, порядка 11 тысяч рублей в месяц. Такая цена для человека становится возможной потому, что треть стоимости оплачивает федеральный бюджет, треть стоимости работодатель и только треть сам квартиросъёмщик», - рассказал глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, в республике два предприятия готовы работать по такой схеме. Это авиазавод и «Приборка».«Потребность у предприятий есть, но необходимы были решения на уровне «Ростеха» о финансировании. Поэтому вчера в срочном порядке опять был в Москве, где состоялась встреча с Сергеем Чемезовым (руководитель «Ростеха» - прим. авт). Он поддержал участие в проекте и авиазавода, и «Приборки». Для авиазавода у нас уже заявлено и поддержано Юрием Трутневым 300 квартир, для «Приборки» мы заявили дополнительно 200 квартир», - сообщил руководитель республики.Как уточнил Алексей Цыденов, 9 апреля на комиссии у Юрия Трутнева как раз и будет рассматриваться возможность дополнительного распределения денег на строительство арендного жилья.Фото: «Номер один»