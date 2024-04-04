Маленькому верблюжонку из Бурятии просят подобрать имя

В этнокомплексе "Степной кочевник" в Ацагате (Заиграевский район) вчера родился маленький верблюжонок. Сотрудники комплекса просят помощи с подбором имени для него.

- Ранним утром наш сторож этнокомплекса дядя Ваня принял роды у верблюдицы Уулэн и помог благополучно родиться маленькому верблюжонку! А дядя Ваня с этого момента пообещал, что будет ухаживать за нашими верблюдами, помогать с ними общаться и учить катать туристов. Вот такая у нас трогательная история свершилась в Степном кочевнике, - делится новостями Эрдэни-Дара Бадмаевна, гид этнокомплекса.





Фото мамы верблюдицы



По ее словам, история рождения верблюжонка была настоящим сюрпризом для всех.



- Мы даже планировали, что нашу верблюдицу надо свозить к красивому "жениху" в Этнографический музей. Пока мы думали, приехали гости из Монголии и сказали нам, что наша Уулэн уже беременная! А теперь, это маленькое "чудо" крепнет и растет у нас на глазах, но без имени! Друзья, помогите нам подобрать имя для него и станете "крестным" или "крестной" для нашего верблюжонка! - говорит она.





Фото: скриншот видео