Выпускница «Школы фермера» из Заиграево получила грант на развитие своего агробизнеса

Лучшему выпускнику образовательного проекта «Школа фермера» в Бурятии торжественно вручили сертификат на развитие своего агробизнеса от АО «Россельхозбанк». Сумма сертификата - 150 тыс.рублей. Награждение состоялось в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

По решению конкурсной комиссии лучшим бизнес-проектом была признана работа фермера Евдокии Бальчиндоржиевой. До этого она прошла обучение по направлению «Мясное и молочное скотоводство».



Денежный сертификат победителю вручили министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев, проректор БГСХА Сергей Доржиев и директор Бурятского филиала АО Россельхозбанка Оксана Сахьянова.

- В третий раз мы совместно с Россельхозбанком и ведущим агровузом республики реализуем такой уже нужный проект как «Школа фермера» и каждый раз нашим лучшим выпускникам предоставляется грант на развитие своего агробизнеса. Мы разделяем радость и успех вместе с Евдокией Владимировной за возможность вложить выигранные средства в развитие своего хозяйства, - отметил министр.



По словам выпускницы «Школа фермера» помогла ей получить очень много полезных знаний и контактов. Семейный агробизнес Евдокии Бальчиндоржиевой построен на производстве и реализации сырого молока, а также продуктов молочной переработки.



- Искренне желаем, чтобы достигнутый Вами успех стал достоянием для многих начинающих фермеров. Делитесь своими успехами со своими коллегами, соседями, в том числе и в социальных сетях информируйте их о проводимой нами работе, о старте этой осенью нового потока «Школы фермера». Мы желаем успеха всем нашим выпускникам «Школы фермера» и всегда рады оказать им поддержку, - подчеркнула директор Бурятского филиала РСХБ Оксана Сахьянова.



Напомним, «Школа фермера» - совместный проект Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, Бурятского филиала Россельхозбанка и Бурятской ГСХА, направленный на производителей сельскохозяйственной продукции для популяризации фермерства, создания новых рабочих мест, прежде всего на сельских территориях, повышения финансовой грамотности представителей агробизнеса. Старт нового потока ожидается осенью 2024 года.

Фото: минсельхозпрод РБ