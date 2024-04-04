Жителей Улан-Удэ зовут на субботник в Этнографический музей

Волонтеры культуры приглашают всех неравнодушных жителей города присоединиться к большому субботнику на территории Этнографического музея (Возрастное ограничение 12+). Мероприятие состоится 13 апреля, в 10.00. Акция приурочена к Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры.

В завершение акции всех участников ждет вкусный обед и интересная экскурсия.

Принять участие в событии может каждый, для этого необходимо подать заявку по ссылке - https://dobro.ru/event/10674451. После подачи заявки с участником свяжется куратор акции и добавит в чат мероприятия.

- Акция проводится в России ежегодно и направлена на популяризацию бережного отношения к историческому и культурному наследию. По всей России проводятся тематические события, экскурсии, субботники, лектории и другие мероприятия, - сообщают организаторы

Организаторы акции в Бурятии – республиканская детско-юношеская библиотека, БРО ВОД «Волонтеры культуры» и Этнографический музей народов Забайкалья.



Адрес проведения: поселок Верхняя Березовка, 17Б, Этнографический музей народов Забайкалья.



Возрастное ограничение 12+





Фото: Номер один