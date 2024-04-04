Жители Бурятии могут попробовать себя в конкурсе социальных проектов и журналистских статей

Фонд Андрея Первозванного начал приём заявок на участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России-2024» (18+).На протяжении 8 лет конкурс собирает энтузиастов из всех уголков нашей большой Родины – людей, которые профессионально рассказывают о радостях и горестях российских семей, сообщили в минсоцзащиты РБ.

Участие в конкурсе могут принять журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители вузов.



Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ» необходимо предоставить организаторам конкурса работы (3 в одной заявке), вышедшие в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.



Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» — научные материалы и проекты (1 и более), созданные в период с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.



В 2024 году учреждена новая номинация – «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.