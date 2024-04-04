Общество 04.04.2024 в 13:27

Каждый второй житель Улан-Удэ мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Освободившийся день они готовы потратить на семью и на отдых
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Каждый второй житель Улан-Удэ мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Портал объявлений "Авито" поделился интересным исследованием на тему, стоит ли вводить 4-дневную рабочую неделю. 

Как показали результаты опроса, каждый второй житель Улан-Удэ поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди горожан — 35%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь».

7 из 10 респондентов, работающих по графику 5-дневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырехдневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день».

Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (65%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю.

Против короткой рабочей недели — каждый третий горожанин старше 45 лет. Зрелые специалисты чаще остальных говорили о неспособности решить все свои задачи за 4 рабочих дня.

При введении 4-дневной рабочей недели 26% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 23% — на отдых, 18% — на подработку. 13% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 9% потратят на личные дела. По 7% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.


Фото: ru.freepik.com



Все новости

Мастерская новых медиа приглашает участников из Бурятии
04.04.2024 в 13:40
Каждый второй житель Улан-Удэ мечтает о четырехдневной рабочей неделе
04.04.2024 в 13:27
В Улан-Удэ посетитель бара украл телефон у пьяной студентки
04.04.2024 в 12:52
Студенты из колледжа искусств Бурятии стали призерами международного конкурса имени Олега Лундстрема
04.04.2024 в 12:51
«Ты знал, что она замужем?»
04.04.2024 в 12:30
Жители Бурятии могут попробовать себя в конкурсе социальных проектов и журналистских статей
04.04.2024 в 12:15
Житель Бурятии получил уголовное дело за оскорбление судьи
04.04.2024 в 12:05
Жителей Улан-Удэ зовут на субботник в Этнографический музей
04.04.2024 в 11:58
На Тимлюйский цементный завод поступила новая техника
04.04.2024 в 11:53
Выпускница «Школы фермера» из Заиграево получила грант на развитие своего агробизнеса
04.04.2024 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
Мастерская новых медиа приглашает участников из Бурятии
Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля
04.04.2024 в 13:40
Жители Бурятии могут попробовать себя в конкурсе социальных проектов и журналистских статей
Тема конкурса- Семья и будущее России
04.04.2024 в 12:15
Жителей Улан-Удэ зовут на субботник в Этнографический музей
После уборки всех участников ждет вкусный обед и интересная экскурсия
04.04.2024 в 11:58
Выпускница «Школы фермера» из Заиграево получила грант на развитие своего агробизнеса
Средства гранта пойдут на развитие молочной фермы
04.04.2024 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru