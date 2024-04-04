Каждый второй житель Улан-Удэ мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Портал объявлений "Авито" поделился интересным исследованием на тему, стоит ли вводить 4-дневную рабочую неделю.

Как показали результаты опроса, каждый второй житель Улан-Удэ поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди горожан — 35%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь».



7 из 10 респондентов, работающих по графику 5-дневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырехдневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день».



Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (65%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю.



Против короткой рабочей недели — каждый третий горожанин старше 45 лет. Зрелые специалисты чаще остальных говорили о неспособности решить все свои задачи за 4 рабочих дня.

При введении 4-дневной рабочей недели 26% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 23% — на отдых, 18% — на подработку. 13% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 9% потратят на личные дела. По 7% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.







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