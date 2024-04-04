Общество 04.04.2024 в 14:12

В Бурятии передали штормовое предупреждение

В республике ожидаются дождь, снег и сильный ветер
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии передали штормовое предупреждение
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 апреля в республике ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется дождь с мокрым снегом и снег, ночью по северной половине республики местами сильные осадки. Сила ветра составит до 15-20, по северу до 24 м/с.

В Улан-Удэ 5 апреля ночью без осадков, утром и днем дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 15-17 м/с. Температура ночью около 0, днем +6, +8.

Фото: «Номер один»
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